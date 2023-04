Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca formatiunea doreste sa ramana la guvernare, pentru ca si-a asumat o munca pentru patru ani, in momentul intrarii in coalitie. Liderul UDMR a reiterat ideea ca rotativa guvernamentala nu implica UDMR. "E ca si o bataie buna la carciuma", a transmis…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a intrerupt marti un interviu in direct la televiziune, inainte de a reveni si de a-si cere scuze, invocand o gripa intestinala, noteaza AFP, citat de Agerpres.Liderul 69 de ani a tinut trei discursuri de campanie marti, in perspectiva alegerilor prezidentiale…

- Liderul UDMR considera ca este necesara o discutie cu magistratii, iar renuntarea la pensiile speciale ar trebui sa se faca etapizat. ”In 2021 am propus prima data, dupa aceea in 2022, o dezbatere despre aceste pensii, zic eu de serviciu, nu speciale. Ideea era urmatoarea: cei care se afla in serviciul…

- Președintele UDMR a precizat, referitor la comasarea alegerilor din 2024, ca aceasta este propunerea liberalilor și se analizeaza in Coaliție. Kelemen Hunor susține ca din punctul sau de vedere este greu de ajuns la comasare.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat ca formatiunea politica pe care o conduce nu intentioneaza sa iasa de la guvernare si ca rotativa guvernamentala nu priveste UDMR. Liderul maghiar a explicat ca acordul este semnat doar de PNL si PSD.Intrebat, sambata, la emisiunea Insider politic de la…

- Liderul formațiunii aflate in coaliția de guvernare, Kelemen Hunor, catalogheaza gestul PSD și PNL de a-l scoate din conducerea ANRE pe reprezentantul UDMR ca fiind „o lacomie”. Aluzie la faptul ca PNL avea deja funcția de președinte al Agenției și a luat de la UDMR și postul de vicepreședinte. Președintele…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti seara, ca sustine unele principii legate de pensiile speciale, astfel ca pensia nu poate fi mai mare decat salariul, iar cei care se pensioneaza la 50 de ani nu ar trebui sa se reangajeze, mai ales la stat. Kelemen Hunor a precizat, marti seara, la TVR…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit, miercuri, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni despre vremurile complicate pe care le traim, fara sa ne fi asteptat la asta, avand un razboi la granita. Kelemen Hunor s-a referit la libertate, pace si consens si a afirmat ca toate sunt necesare pentru viitor.…