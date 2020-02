Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca alegerile anticipate trebuie scoase de pe ordinea de zi, deoarece epidemia de coronavirus a ajuns la granițele țarii. „Nimic nu poate fi mai important decat sanatatea publica”, afirma Kelemen.Potrivit unui comunicat al lui Kelemen Hunor transmis,…

- Ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan, sustine ca "presiunea publica” va face ca alegerile parlamentare anticipate sa poata fi realizate in an. "Cu vointa sau cu impotrivirea PSD-ului, noi vom avea alegeri anticipate in Romania. Cetatenii romani isi doresc si merita acest exercitiu, este un exercitiu…

- Deputatul PNL Angelica Fodor a afirmat ca liberalii nu vor susține nicio formula de guvern propusa, iar actuala componența parlamentara blocheaza dezvoltarea Romaniei, potrivit unui comunicat de presa.„Romania nu poate ramane blocata din cauza actualei componențe parlamentare, una care inca…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, astazi, la Gura Humorului, ca nu se teme de alegeri anticipate, dar este rezervat in legatura cu reusita unui astfel de demers care ar putea crea ”un haos politic” in Romania, informeaza Agerpres. Potrivit acestuia, PMP nu a avut discutii oficiale cu PNL pe tema…

- Intr-o conferința de presa susținuta azi, dupa ședința birourilor reunite USR și PLUS, Dan Barna s-a referit la tema alegerilor anticipate și la revenirea scrutinului in doua tururi la alegerile locale. "In ceea ce priveste alegerile anticipate, pastram aceasta pozitie si asteptam - am vazut…

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a reiterat, luni, sustinerea pentru organizarea alegerilor anticipate, dar si pentru desemnarea primarilor in doua tururi de scrutin. "Alianta USR PLUS ramane consecventa mesajului pe care il transmite si l-a transmis de aproape doi ani: acela ca Romania trebuie sa aiba…

- Marcel Ciolacu: "Alegerile anticipate ar declansa o criza politica" Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel PSD nu sustine organizarea alegerilor anticipate. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat acest demers pe motiv ca ar arunca Romania într-o criza…