Kelemen Hunor: Alegerile anticipate, aproape imposibile; Parlamentul nu se poate dizolva la masa verde

- Marea Britanie a intrat oficial in campanie pentru alegerile anticipate din 12 decembrie. Anunțul a fost facut de premierul Boris Johnson. S-a ajuns in aceasta situație in urma eșecurilor legate de adoptarea Acordului Brexit in Parlamentul britanic.

- Seful opozitiei din Parlamentul britanic, Jeremy Corbyn, a acceptat solicitarea prim-ministrului Boris Johnson si a Partidului Conservator de a programa alegeri anticipate in luna decembrie, relateaza CNN. Decizia vine dupa ce votul pe acordul pentru Brexit al prim-ministrului a fost amanat, iar legislativul…

- Viorica Dancila a declarat, duminica,faptul ca in cazul in care va caștiga alegerile prezidențiale din noiembrie, nu va dizolva Parlamentul pentru a provoca alegeri anticipate. Totodata, președintele PSD a precizat ca este pregatita de alegeri anticipate in cazul respingerii investiturii Guvernului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca Uniunea nu doreste alegeri anticipate, intrucat acest lucru ar insemna ca pana in aprilie-mai anul viitor nu va fi adoptat bugetul. "Nu. Daca noi ne-am indrepta acum spre alegeri anticipate, asta ar insemna ca pana in aprilie-mai anul viitor nu vom avea…

- Dan Barna, apel pentru alegeri anticipate Foto arhiva Dan Barna spune ca Viorica Dancila trebuie sa vina în parlament si face apel la partidele de opozitie sa semneze pactul pentru alegeri anticipate. El mai sustine ca acest proces ar trebui sa înceapa cu motiunea de cenzura.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Adevarul Live, ca in acest moment lipseste "responsabilitatea opozitiei de a guverna" si nu alegerile anticipate. "In acest moment nu alegerile anticipate parlamentare ne lipsesc, ci determinarea, responsabilitatea opozitiei de a guverna, daca…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor susține ca moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila ar fi trebuit sa fie depusa saptamana trecuta."Eu aș fi vrut sa fie depusa moțiunea de cenzura saptamana trecuta, nu peste doua saptamani. (…) Daca vine premierul și trece restructurarea guvernului cu 233…

- Liderul USR, Dan Barna, spune ca susține parlamentar orice structura de guvern non-PSD care are ca obiectiv alegerile anticipate. În același timp, el a reafirmat ca alianța USR-PLUS este dispusa sa își asume guvernarea atunci câna va exista o majoritate în Parlament. ”Vom…