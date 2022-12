Stiri pe aceeasi tema

- In lumina datelor preliminare ale recensamantului publicate vineri, Hunor Kelemen, președintele UDMR, a declarat pentru Maszol ca cifrele arata o imagine realista a situației, noteaza publicația maghiara. El a spus ca numarul maghiarilor din Romania depașește cu mult un milion și a explicat de ce.…

- Președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca Romania trebuie sa incerce sa convinga Suedia sa puna pe ordinea de zi a Consiliului JAI din martie - aprilie 2023 aderarea țarii noastre la spațiul Schengen, un demers care „nu va fi ușor”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca Romania va avea la sfarșitul anului viitor o inflație cu o singura cifra, intre 9 și 10%, care poate fi una mulțumitoare in condițiile in care acum este de aproape 17%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele UDMR a recunoscut in emisiunea “La cina” de la Digi 24 ca știe bancuri cu unguri, ca se amuza, dar ca nu știe sa le spuna mai departe, fiindca rateaza finalul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- „O decizie mizerabila", așa descrie liderul UDMR, Kelemen Hunor, votul in urma caruia Romania nu a aderat la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Presedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat duminica, in Baile Felix, la lansarea organizatiei de Bihor, ca niciun om nu poate merge foarte repede inainte sarind numai in piciorul stang, Forta Dreptei fiind alternativa de dreapta, autentic liberala, de care Romania are nevoie…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut un ”laudatio” pentru ministrul Familiei, Gabriela Firea, cea care a reușit sa semneze ultimele doua contracte din pachetul ”Sprijin pentru Romania”. Este vorba despre proiecte care sunt dedicate tinerilor și familiilor nou intemeiate. Fii la curent…