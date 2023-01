Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca aderarea Romaniei la spațiul Schengen reprezinta o provocare, fiind nevoie ca acest obiectiv sa fie atins pana la sfarșitul anului 2023 pentru a nu fi inregistrat „un eșec catastrofal pentru solidaritatea europeana”. Fii la curent…

- Președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca Romania trebuie sa incerce sa convinga Suedia sa puna pe ordinea de zi a Consiliului JAI din martie - aprilie 2023 aderarea țarii noastre la spațiul Schengen, un demers care „nu va fi ușor”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac a solicitat marti Comisiei Europene sa se indrepte impotriva Consiliului UE la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in urma votului negativ privind aderarea la Schengen. Veto-ul Austriei trebuie anulat la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, a transmis…

- Liderul PPE Manfred Weber a declarat ca datoria sa este sa lucreze pentru aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen. „Pentru a realiza acest lucru, voi continua sa implic in mod activ partenerii nostri din Austria, pentru a ne apropia obiectivul”, a adaugat el. „Romania apartine spatiului Schengen!…

- Președintele PSD susține ca MCV va fi ridicat pentru Romania. Potrivit lui Ciolacu, vestea vine chiar de la Comisia Europeana care susține ca „actuala coaliție de guvernare este pe drumul corect in ceea ce privește reformele și respectarea tuturor angajamentelor europene”.

- Brian Cristian: trei legi ale justiției promulgate fara avizul Comisiei de la Veneția! „Președintele a promulgat cele trei legi ale justiției fara a aștepta avizul Comisiei de la Veneția. Și asta tocmai in contextul in care se discuta la Bruxelles, in Colegiul Comisarilor, stadiul pregatirii Romaniei,…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, i-a cerut premierului maghiar, Viktor Orban, sa sprijine Romania in procesul de aderare la Schengen. "Conferinta Permanenta Maghiara (MAERT) a fost un bun prilej de a face un schimb de opinii cu Viktor Orban pe teme care privesc comunitatea maghiara din…

- Președintele PSD a reacționat in urma raportului Comisiei Europene privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Marcel Ciolacu susține ca Romania este cu un pas mai aproape, iar concluziile raportului arata ca toate condițiile de aderare sunt indeplinite.