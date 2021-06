Kelemen Hunor: Acest guvern rămâne şi va face treabă până în 2024 Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marti ca actuala coalitie va ramane la guvernare pana in 2024 si poate chiar inca patru ani. "(Acest guvern - n.r.) ramane pana in 2024 si vreau sa va spun un lucru: daca lucrurile merg bine, mai ramane inca patru ani. (...) Eu cred ca vor fi lucruri extraordinare in patru ani de zile", a declarat liderul UDMR la Antena 3. Vicepremierul a adaugat faptul ca in acest moment nu exista o alta majoritate parlamentara care sa poata guverna. "Vedeti o alternativa, o alta majoritate in Parlament? Nu exista. Acest guvern ramane si va face treaba pana in 2024", a punctat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

