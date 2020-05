Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, ca Guvernul Orban ar merita schimbat, dar ca mai sunt șase luni pana la alegerile generale, iar Uniunea nu ar susține acum o moțiune de cenzura.Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune ca, deși ar merita schimbat, acest Guvern trebuie lasat sa guverneze…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, ca Guvernul Orban ar merita schimbat, dar ca mai sunt șase luni pana la alegerile generale, iar Uniunea nu ar susține acum o moțiune de cenzura. Liderul UDMR,...

- Intrebat daca Guvernul Orban va majora pensiile cu 40 la suta, de la 1 septembrie, Marcel Ciolacu a raspuns: "Nu vad o coerența la Guvern, sa vina cu niște soluții pentru pensionari. In schimb, nivelul de trai cel mai afectat este la pensionari. In acest moment, fara sa vii cu un plan coerent…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri la DcNews ca OUG privind amanarea alegerilor locale este neconstitutionala.„E o ordonanta neconstitutionala, nu aveau sub nicio forma voie sa se exprime in acest domeniu. Avem o propunere legislativa in Parlament si o sa o trecem. Orban stie,…

- ALEGERI LOCALE 2020. "Vom vedea cum decurg lucrurile. Am vazut ce s-a intamplat in Franta. A fost un fiasco fortarea alegerilor locale in acest context, s-a si anulat turul doi din Franta. Cred ca mai avem timp sa discutam aceste lucruri, sa vedem in ce parte se indreapta... Este o optiune si amanarea…

- UDMR considera ca alegerile locale ar trebui amanate cu sase luni, in conditiile in care prioritatea momentului este protejarea sanatatii populatiei si reducerea efectelor provocate de epidemia de COVID-19, a declarat miercuri presedintele Uniunii, Kelemen Hunor. "Prioritatea numarul unu trebuie sa…

- Guvernul Cițu are, pana in prezent, susținerea mai multor formațiuni politice.PMP a anunțat ca aleșii partidului vor vota la investirea Guvernului Cițu, pentru ca mai presus de lupta pentru putere trebuie sa fie Romania, in contextul epidemiei de coronavirus.Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE,…

- Alegerile anticipate trebuie scoase de pe ordinea de zi, pentru ca acum Romania are nevoie de un guvern politic care sa beneficieze de un sprijin adecvat, afirma liderul UDMR Kelemen Hunor, precizand ca aceasta va fi pozitia Uniunii la consultarile de la Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, pentur…