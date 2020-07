Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, îl acuza pe Klaus Iohannis ca nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care împraștie ura în societate. Kelemen Hunor a declarat, joi, pentru Mediafax, ca România nu are în momentul de fața un Executiv și un președinte care…

- Kelemen Hunor alansat joi un atac fara precedent la adresa președintelui. Președintele UDMR a declarat ca Iohannis nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care impraștie ura in societate. Kelemen Hunor a adaugat ca Romania nu are in momentul de fața un Executiv și un președinte care sa…

- Liderul ALDE a izbucnit dupa datele ingrijoratoare privind numarul mare de oameni care au ramas șomeri in Romania din cauza masurilor luate in stare de urgența. "Incep sa se vada rezultatele catastrofale ale "repornirii Romaniei" puse la cale de cuplul de comici triști ai ecranului, Orban și Cițu! Sute…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, il acuza pe Klaus Iohannis ca nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care impraștie ura in societate.Kelemen Hunor a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca Romania nu are in momentul de fața un Executiv și un președinte care sa gestioneze criza…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a vorbit intr-un interviu la Romania TV despre atitudinea sa fata de presedintele Iohannis. Intrebat cum le raspunde celor care il critica pentru ca ar fi prea "moale" si nu i-ar raspunde presedintelui pe masura atacurilor lansate de acesta, Ciolacu a oferit o explicatie…

- "Guvernul anunta cu foarte mare intarziere, si Iohannis, masurile, cu trei zile inainte. Lumea trebuie sa se pregateasca. Masurile anuntate pentru redeschiderea teraselor - nu exista nicio regula, cum vor functiona? Oamenii aceia vor sa stie - ce facem? Probabil ca oamenii care lucreaza in…

- De asemenea, Tariceanu a mai spus ca Iohannis este sfatuit greșit de consilieri. „In lipsa acestor masuri (c.n. economice) ce vedem? Și președintele, și primul ministru și-au facut un obicei de a ataca permanent PSD și de a-l descrie ca fiind cauza tuturor relelor. Deci președintele are acum toate instrumentele…

- „Presedintele a devenit un om politic macinat de ura, confuz și cu accente evident extremiste” „Astazi, Iohannis ne-a aratat inca o data ca este doar președintele PNL . El nu se mai comporta ca un Președinte al Romaniei. Ultimele ieșiri publice mi-au aratat ca a apaucat pe o cale greșita. Iohannis este…