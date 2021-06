Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca Fabian Gyula este candidatul Coalitiei si va avea majoritate in momentul in care va fi votat ca Avocat al Poporului in plenul Parlamentului, lunea viitoare.

- Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a declarat, marți, intr-o conferința de presa ca in coalitia de guvernare s-a decis demararea procedurii de numire a Avocatului Poporului, iar votul in plenul reunit al Parlamentului in acest caz se va da cel mai probabil la inceputul saptamanii viitoare,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca Fabian Gyula este candidatul Coalitiei si va avea majoritate in momentul in care va fi votat ca Avocat al Poporului in plenul Parlamentului, lunea viitoare. El a explicat ca audierea lui Fabian Gyula va avea loc miercuri in Comisiile juridice…

- Coalitia de guvernare va demara procedura de numire a Avocatului Poporului, iar votul in plenul reunit al Parlamentului se va da cel mai probabil lunea viitoare, a declarat Ludovic Orban, presedintele PNL, marți seara. El spune ca Fabian Gyula, propunerea pentru Avocatul Poporului, are sustinerea intregii…

- Comisiile reunite au adoptat propunerea de revocare a lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului. Nu au existat voturi impotriva sau abțineri, comisiile reunite adoptand propunerea pentru revocarea Avocatului Poporului, Renate Weber, cu majoritate de voturi. Noul Avocat al Poporului, propus…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la finalul sedintei coalitiei guvernamentale, ca rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului vor fi respinse marți, in plenul reunit al Parlamentului, urmand ca in luna septembrie Renate Weber sa fie inlocuita.

- Renate Weber este greu de demis din funcția de Avocat al Poporului! Kelemen Hunor, vicepremier și președinte al UDMR, a anunțat ca, pana in toamna, Weber nu va fi schimbata. ”Vom vedea ce se va decide cu Avocatul Poporului, abia in septembrie vom vedea. Suntem departe de a veni cu nume, cu…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au respins, marti, raportul de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2019. Votul a fost dat in lipsa parlamentarilor de la PSD si AUR, care au parasit sedinta. Presedintele Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, deputatul USR PLUS…