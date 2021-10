Stiri pe aceeasi tema

- Prefectii au avut sarcina de a trimite solicitarile catre Guvern, pe baza datelor din teritoriu, fiindca sunt foarte multe primarii unde ori cofinantarea era o problema, ori functionarea primariei, inclusiv salarii si asa mai departe. Propunerile au venit de la prefecti, nu de la ministri, nici macar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca social-democratii au depus plangere penala impotriva guvernantilor pentru modul in care executivul condus de premierul interimar Florin Citu a alocat bani din Fondul de rezerva catre anumite primarii, scrie Digi24 . PSD a formulat o plangere penala…

- O plangere penala, pe numele demnitarilor implicați in decizia Guvernului de a acorda peste 1 miliard de lei, din Fondul de rezerva, pentru proiectele locale va fi depusa de PSD, a anunațat Marcel Ciolacu. Liderul PSD spune ca banii au fost alocați „discreționar”. Florin Cițu este acuzat de Ciolacu…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a transmis, vineri, printr-o postare pe Facebook, ca premierul Florin Citu se pregateste "sa mai faca o mare marsavie", si anume sa dea iar bani din Fondul de Rezerva al Guvernului exclusiv unor localitati cu primari PNL, si l-a amenintat pe presedintele Klaus Iohannis…

- Transportatorii au început protestul Piața Victoriei din București, unde își vor continua acțiunea pâna la ora 16:00. Au sosit cu circa 25 de tiruri și câteva furgonete, iar principala nemulțumire este legata de reîncadrarea diurnei ca venit salarial și abuzul ANAF. Mai…

- Intrebat daca vede posibil si de lunga durata un guvern minoritar care, vrand-nevrand, va avea nevoie de voturile PSD in Parlament, ministrul a raspuns: ”Un guvern PNL-UDMR. Eu nu inteleg de ce se pune problema – voturile PSD sau voturile USR sau…Pana la urma, noi, in 2020, am avut guvern minoritar.…

- Florin Cițu a reușit sa-și impuna preferatul pentru șefia Ministerului Finanțelor Publice. Liderul PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, ii va lua locul lui Alexandru Nazare, pana la finalizarea...

- Deputatul PNL, Dan Vilceanu, apropiat al premierului Florin Cițu, a fost validat, miercuri, pentru a prelua portofoliul Ministerului de Finanțe, in cadrul Biroului Politic Național al PNL. In BPN al PNL au fost 47 de voturi “pentru” nominalizarea lui Vilceanu și 1 “impotriva”. Președintele PNL Ludovic…