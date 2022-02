Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca este datoria ministrului de Finante sa vina sa spuna. El a propus-o. Eu am atras atentia asupra unor lucruri si in sedinta de ieri. Am fost sceptic in privinta unei masurii luate pentru 3 luni de zile care costa 3 miliarde ar ajuta foarte mult. Va dati seama, daca o luam pentru tot anul, costa…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat miercuri, 23 februarie, ca injumatațirea accizelor la carburanți, anunțata de ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Caciu, este posibil sa nu poata fi pusa in practica, iar Romania risca infringementul. „Este datoria ministrului de Finanțe sa vina și sa spuna,…

- Presedintele PNL, Florin Citu a declarat, luni, despre dorinta PSD de a optimiza PNRR-ul, pe partea de pensii, ca cel mai simplu este sa punem aceasta intrebare la Comisia Europeana, daca se poate face acest lucru. Despre majorarea pensiilor, liderul PNL a spus ca, ”daca se poate face si sunt resurse,…

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca reducerea CAS de la 25% la 20% reprezinta o solutie de crestere a salariului pentru toti romanii si ar insemna, la un salariu mediu, o crestere de aproximativ 317 lei, informeaza AGERPRES . „Solutii pentru a creste salariile pentru TOTI romanii. Reducerea CAS…

- ”Ma gandesc la ceea ce a aparut in spatiul public, ca se incearca o reglementare dupa 1 aprilie. Acum as putea spune ca eu am venit cu ideea de a reglementa piata si era pentru pretul de acum. Nu prea vad sensul de a reglementa dupa 1 aprilie, cand intram in vara, pentru sase luni de zile, iar dupa…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor spune ca trebuie gasita in coaliția de guvernare o soluție pentru certificatul COVID care sa corespunda cerințelor medicale, dar care sa respecte drepturile constituționale Coaliția trebuie sa gaseasca o soluție care sa nu amplifice nervozitatea din societate pe tema…

- „Este un compromis. Vedem daca PNL o sa mearga mai departe cu acest compromis in coaliție. Fiecare partid a venit cu o serie de valori. Pentru noi e foarte important sa investești. De asemenea, sa avem o creștere economica, am avut pentru ca am reușit sa investim. Nu mi-a venit din neant acest 7%. (...)…

- ​Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat marți, la Senat, ​ca nu se justifica o taxa de solidaritate, chiar daca UDMR și PSD o susțin. UDMR a avansat ideea instituirii unei „taxe de solidaritate” care sa fie aplicata companiilor ce înregistreaza o cifra de afaceri de peste…