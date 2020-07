Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR Kelemen Hunor considera ca președintele Klaus Iohannis cauta sa adune suficiente voturi pentru ca Guvernul sa fie dat jos prin moțiune de cenzura. Întrebat, joi, de Mediafax, cum raspunde UDMR anunțului președintelui interimar PSD Marcel Ciolacu de depunere a unei moțiuni de cenzura…

- Kelemen Hunor alansat joi un atac fara precedent la adresa președintelui. Președintele UDMR a declarat ca Iohannis nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care impraștie ura in societate. Kelemen Hunor a adaugat ca Romania nu are in momentul de fața un Executiv și un președinte care sa…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca șeful statului nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care impraștie ura in societate. El a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca Romania nu are in momentul de fața un executiv și un președinte care sa gestioneze criza sanitara și...

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, il acuza pe Klaus Iohannis ca nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care impraștie ura in societate.Kelemen Hunor a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca Romania nu are in momentul de fața un Executiv și un președinte care sa gestioneze criza…

- Klaus Iohannis considera cu doar cetațenii sunt vinovați pentru numarul tot mai mare de cazuri pe care Romania il inregistreaza in ultimele doua luni. Președintele precizeaza ca medicii și Guvernul nu poarta nicio vina, deși peste 3.700 de cazuri de coronavirus s-au inregistrat in randul cadrelor…

- Liderul eurodeputatilor romani, Rares Bogdan, il lauda pe presedintele Klaus Iohannis pentru fondurile obtine pentru Romania, dar cere celor aflati la putere sa isi dea silinta sa atraga cat mai mult din acestea.

- Decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de a-l amenda pe președintele Klaus Iohannis cu 5.000 de lei pentru declarațiile referitoare la autonomia Ținutului Secuiesc și la Ardealul dat ungurilor este corecta și necesara, iar amenda este importanta nu ca valoare, ci din punctul…

- Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Parchetul European, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, ca hotararea CEDO in cazul revocarii sale de la conducerea DNA este una istorica pentru Romania, pentru ca decide ca drepturi fundamentale au fost incalcate de Curtea Constituționala, iar statul roman…