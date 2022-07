Stiri pe aceeasi tema

- Toate coalitiile inseamna compromisuri iar actuala coalitie este una functionala, in ciuda dificultatilor, a declarat marti vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR. Intrebat ce nota ar da actualului cabinet, vicepremierul a raspuns ca in jur de 7-8, pe o scara de la 1 la 10.

resedintele Klaus Iohannis a declarat marti, intr-o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni, ca nu crede ca va fi necesar si nu exista un plan de a intra intr-un procedeu de austeritate, argumentand ca am avut criza economica din 2009, 2010 ,2011 unde s-a incercat in plan european sa se combata criza…

Președintele Klaus Iohannis a spus ca nu se ia in calcul intrarea Romaniei intr-o perioada de austeritate, iar Guvernul va gandi masuri pentru a ajuta populația vulnerabila, dar nu vor fi masuri similare cu cele luate in timpul crizei din 2009.

Viceprim-ministrul Kelemen Hunor a explicat de ce vrea Guvernul sa introduca o taxa pentru cazinourile online din Romania. Oficialul susține ca multe din firmele care activeaza in acest sector pe piața din țara noastra nu platesc deloc taxe statului roman. ci doar țarilor straine unde iși au sediul.

Kelemen Hunor afirma ca sunt in construcție patru bazine de inot, in Borș, Porumbenii Mari, Sovata și Aiud, care dimineața vor fi folosite de elevi, iar dupa amiaza de adulți: „Ne-am angajat ca, in fiecare microregiune, sa construim baze sportive, bazine de inot. Suntem pe drumul cel bun".

- ”Nu sunt in guvern in acest moment… Am inaintat deja o motiune premierului si a fost aprobata. Din cate stiu, si presedintele a semnat-o”, a spus Kaczynski, potrivit PAP. Kaczynski, care a fost si seful comisiei guvernamentale pentru securitate nationala si afaceri, a declarat ca va fi inlocuit de ministrul…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Parlament, ca din punctul sau de vedere, in acest moment Consiliul Concurentei nu si-a facut treaba, referitor la cresterile de preturi din ultima perioada, in special la carburanti. El a dat de inteles ca ar putea exista o decizie in privinta Consiliului…

- ”Vom vedea si veti vedea in perioada urmatoare ce decizie vom lua. Trebuie sa respectam autonomia. Eu v-am spus ca, din punctul meu de vedere, in acest moment Consiliul Concurentei nu si-a facut treaba. Nu putem veni, dupa ani de zile in care nici Guvernul, si aici a fost o hotarare corecta de a nu…