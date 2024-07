Stiri pe aceeasi tema

- Noul prim-ministru britanic, Keir Starmer, a anuntat vineri, dupa victoria categorica a Partidului Laburist in alegerile parlamentare, componenta echipei sale ministeriale, in care Angela Rayner va fi vicepremier si Rachel Reeves ministru de finante, prima femeie in acest post, transmite Reuters.

- Un acord privind un guvern de coalitie in Olanda a fost convenit, a anuntat miercuri liderul extremei drepte olandeze Geert Wilders, la aproape sase luni de la victoria sa electorala, transmit AFP si Reuters.

- Principala sarcina a Rusiei este de a obtine victoria pe campul de lupta din Ucraina cu pierderi minime de trupe, a declarat marti Andrei Belousov, nominalizat de presedintele rus Vladimir Putin pentru functia de ministru al apararii in locul lui Serghei Soigu, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Andrei Belousov, fost vicepremier, propus de presedintele rus Vladimir Putin pentru postul de ministru al apararii in noul guvern, a declarat luni ca militarii au nevoie de un mai mare acces la locuinte, ingrijiri medicale si beneficii sociale, relateaza Reuters.

- Economia Marii Britanii a inregistrat in primul trimestru al anului 2024 cea mai mare crestere din ultimii aproape trei ani, punand capat recesiunii tehnice in care intrase in a doua jumatate a anului trecut si oferind un impuls premierului Rishi Sunak inainte de alegeri, relateaza Reuters si AFP.Doua…

- Doua trimestre consecutive de contractie economica sunt in general considerate de economisti ca fiind definitia unei asa-numite recesiuni „tehnice”. Oficiul National de Statistica a anuntat vineri ca produsul intern brut a crescut cu 0,6% in primele trei luni ale anului, aceasta fiind cea mai mare crestere…

- Milos Vucevic, mandatat sa formeze un nou guvern sirb, a prezentat candidații pentru miniștrii din cabinetul sau. Milos Vucevic l-a propus pe Aleksandar Vulin pentru funcția de viceprim-ministru. Din 2022, acesta a fost șeful serviciului de informații al Serbiei, Agenția sirba de securitate și informații.…