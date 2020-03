Stiri pe aceeasi tema

- Vo, un orașel din Nordul Italiei, situat langa Veneția, nu a mai raportat niciun caz nou de COVID-19, dupa un experiment ce a implicat testarea tuturor locuitorilor sai, anunța Sky News, citat de Mediafax. Localitatea numara 3.300 de persoane și toate au fost testate pentru infecția cu coronavirus.Conform…

- Scriitorul Dan Lungu, senator USR, cere Uniunii Scriitorilor din Romania sa ofere sprijin membrilor aflati in situatie de risc, motivand ca numarul persoanelor in varsta cu diverse afectiuni este ridicat in randul acestei categorii.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici susține ca raspunsul venit de la Comisia Europeana, prin care se arata ca Romania nu a depus un plan pentru ieșirea din procedura de deficit excesiv il face de ras pe Florin Cițu, cel care spunea ca deja a și batut palma cu oficialii europeni.Citește…

- Foarte puțina lume știe ca simpla postare pe rețelele de socializare a unei inregistrari video poate atrage dupa sine amenzi usturatoare. Daca in imagini apar chipurile unor persoane care nu doresc sa fie protagoniste in filmarea dumneavoastra ele pot depune plangere, iar amenzile sunt necruțatoare…

- Romania are in plan sa finanteze, in urmatorii 10 ani, capacitati noi de generare de energie electrica de peste 10.600 de MW, arata planul national de energie si schimbari climatice (PNIESC).Investitiile in energia eoliana, solara si energie hidro reprezinta grosul noilor capacitati, adica…

- "Am discutat stadiul la zi pe fiecare tronson de autostrada in parte. (...) Am avut discutii si pe subiectul Comarnic - Brasov. Maine, Guvernul va lua in discutie si va adopta o ordonanta de urgenta prin care acel parteneriat public-privat propus de Valcov si Dancila devine istorie. Dupa momentul…

- MInistrul Dezvoltarii Regionale, Ion Stefan a declarat, luni, la Parlament, unde are loc intalnirea cu parlamentarii PNL, ca procesul privind construirea de toalete pentru elevi va fi finalizat in acest an."Cand vorbim de toaletele din curtea scolii intr-adevar suntem intr-o directie corecta si buna.…

- Calin Popescu Tariceanu este de parere ca PNL risca sa piarda enorm prin angajarea raspunderii parlamentare! Daca moțiunea de cenzura inițiata de PSD va trece, scopul urmarit de PNL, cel puțin la nivel declarativ, cel al alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, nu va fi atins, iar Romania ar…