Stiri pe aceeasi tema

- Radu Iustin Campeanu, solistul trupei HVNDS și concurent in echipa gri a lui Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite sezonul 11, se mandrește din plin cu iubita lui. Pozele și clipurile de pe TikTok cu el și partenera lui fac senzație.

- Ediția 29 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 30 mai 2023, a venit cu o veste din partea Ginei Pistol ce a adus panica in platou. Prezentatoarea TV a facut un anunț foarte important, inainte de proba.

- Gina Pistol a venit cu o veste ce i-a lasat pe concurenți cu gurile cascate in ediția 28 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 29 mai 2023. Iata ce replici neașteptate au surprins camerele intre chef Florin Dumitrescu și George Popescu.

- Dupa doua luni de odihna, Gina Pistol planuiește o revenire in lumina reflectoarelor. Gina a declarat recent ca n-ar accepta niciodata postura de femeie casnica. Iubita lui Smiley este implicata in prezent, in alte proiecte ce nu țin de televiziune.„Nu-s genul de femeie casnica. Imi place sa muncesc,…

- Aza Gabriela, fosta iubita a lui Dragoș Nedelcu, e cantareața și a participat la episodul 11 din „Chefi la cuțite”, emisiune difuzata de Antena 1. „Toata lumea imi spune ca nu a arat a o femeie care sa gateasca. Tu ești artista, ești mereu plecata, cum sa stai tu sa gatești. Eu vreau sa progresez in…

- In ediția din aceasta seara, de la Chefi la cuțite, Sebastian Dascalu a revenit pe micile ecrane, iar fostul concurent de la Insula Iubirii a dezvaluit ca s-a inscris la show deoarece este pasionat de arta culinara. Sebastian Dascalu nu a venit singur, iar noua lui iubita, Andreea, a venit sa il susțina.…

- Editie incendiara la Chefi la cutite. Gina Pistol a venit cu o veste surprinzatoare pentru cei trei chefi in ediția 6 din sezonul 11, de pe 5 aprilie 2023. Anunțul neasteptat i-a facut pe jurați sa se ”certe” in bucataria show-ului culinar care poate fi urmarit pe Antena 1.

