Ana Ularu este una dintre cele mai apreicate actrițe din Romania la ora actuala. Dupa ce a jucat alaturi de Bradley Cooper in filmul Serena , Ana a obținut inca un rol important alaturi de Keanu Reeves in filmul Siberia .

S-a stins din viata aviatoarea Ruxanda Agache-Mihes (81 de ani), recunoscuta intre primele femei-instructor de zbor din Romania si intaia femeie incadrata in Aviatia Militara dupa al Doilea Razboi Mondial. I s-a spus "Craiasa Inaltimilor", atat pentru frumusetea ei fizica…

Un lucru este cert! Delia este adepta stilului natural! Artista a marturisit ca nu-i place sa aiba tenul incarcat inutil. Delia prefera sa fie cat mai naturala. Indragita cantareața prefera sa aiba singura grija de ea și nu trece prea des pragul saloanelor de infrumusețare…

Celebrul bucatar Antonio Passarelli a vorbit in emisiunea lui Catalin Maruța despre problemele medicale foarte grave pe care le-a avut in urma cu trei luni. Acesta a suferit o semi-paralizie din cauza unui "mic accident cerebral". Antonio Passarelli a trecut prin momente…

In urma cu 10 ani, omul de afaceri Dumitru Bucșaru il "umilea" pe Gigi Becali și caștiga titlul in Liga 1, cu Unirea Urziceni. Intre timp, afaceristul a risipit o avere colosala. In plus, multimilionarul, care era perceput, la vremea respectiva, ca "omul de casa" al cuplului…

Camilla Parker, soția Prințului Charles, cunoscuta și ca fiind cea mai faimoasa amanta regala a secolului XX, nu vede cu ochi buni casatoria dintre fiul ei vitreg, Prințul Harry, și Meghan Markle. O sursa de la palatul regal a declarat jurnaliștilor de la revista americana Globe: „Camilla i-a declarat…