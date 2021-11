Stiri pe aceeasi tema

- Cocoș de la Calarași a fost invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a facut dezvaluiri despre plecarile sale in strainatate, dar și despre relația de prietenie pe care o are cu Florin Salam. Cantareațul nu a fost singur, ci insoțit de fiica sa, care l-a urmarit cu mare admirație din culise…

- Printre alții, Joe Pesci și Macaulay Culkin sunt actorii care au facut furori in filmul "Singur acasa", indragita pelicula cu audiențe record de-a lungul timpului. Iata și care a fost relația lor pe platourile de filmare, conform presei straine.

- Bianca Dragușanu și Catalin Botezatu au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc, in urma cu mulți ani. Cei doi au trait o adevarata poveste de dragoste, iar in acest moment au ramas in relații extrem de bune și se bucura de o frumoasa prietenie. Iata ce declarații a facut…

- Ramona Olaru este una dintre cele mai frumoase și apreciate vedete din Romania. Pe langa corpul de zeița, picioarele de balerina și zambetul de actrița de la Hollywood, superba blondina a caștigat simpatia a milioane de romani din toate colțurile țarii datorita simțului sau dezvoltat al umorului. Ramona…

- Zarug și Lorelai Bratu formeaza un duo extrem de simpatic la Asia Express, replicile lor spumoase facandu-i pe telespectatori sa iși doreasca sa ii priveasca din ce in ce mai mult. Totuși, puțini fani știu cum au ajuns sa participe impreuna in show. Cum au ajuns sa participe impreuna Lorelai Bratu și…

- Care a fost adevarul din spatele poveștii de iubire dintre Andreea Marin și Ion Țiriac? Celebra Zana a surprizelor a venit cu cateva detalii despre fosta lor relație. Ce s-a intamplat intre cei doi? Ce s-a intamplat intre Andreea Marin și Ion Țiriac? Andreea Marin le-a facut o surpriza uriașa fanilor…

- Cei doi actori formeaza cel mai nou cuplu de la Hollywood. Perechea a fost fotografiata pe 18 august 2021 plimbandu-se in New York. „Petrec mult timp impreuna, se distreaza. Sunt mai mult decat prieteni apropiați sau colegi de munca. Relația lor s-a dezvoltat in ceva mai mult”, a declarat o... The post…