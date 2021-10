Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian a inregistrat o victorie in cadrul procesului de divort de Kanye West. Vedeta de peste ocean a ramas unica proprietara a casei in care locuiește cu cei patru copii de cand a anunțat desparțirea de rapper. Ca artistul sa renunțe la drepturile lui, faimoasa bruneta i-a platit suma de 23…

- Aplicatia chineza TikTok a anuntat luni ca a depasit pragul de 1 miliard de utilizatori la nivel global. Oameni din toata lumea folosesc TikTok pentru a se juca, invata, rade sau pentru a descoperi lucruri noi, iar platforma este utilizata de o comunitate diversa de familii, afaceri mici si creatori.…

- Actorul francez Gerard Depardieu, care are si cetatenie rusa, a votat la alegerile parlamentare din Rusia. El și-a exprimat opțiunea la Ambasada Rusiei la Paris. Depardieu a fost surprins in imagini de jurnalistul Francis Scarr . In other news, Russian national Gerard Depardieu has arrived at the embassy…

- Liderul grupului deputaților USR – PLUS, Ionuț Moșteanu, ii solicita premierului sa clarifice „urgent” situația datoriei de aproape 6.700 dolari, neachitate unei banci din Statele Unite. „Premierul Cițu este acuzat ca a dat țeapa unei banci. Este o acuzație foarte grava. Am incredere ca premierul va…

- Asteroidul Psyche se afla la aproximativ 370 de milioane de kilometri de Pamant și are aproximativ 226 de kilometri in diametru, dimensiunea statului Massachusetts din SUA. Acesta este format in totalitate din nichel și fier, iar datorita acestor metale, valoarea asteroidului este estimata la 10.000…

- Companiile farmaceutice Pfizer și Moderna au crescut prețul vaccinurilor anti-COVID pe care le vand catre Uniunea Europeana. Noile prețuri sunt prevazute in actele de prelungire a contractelor dintre cele doua companii și UE. Noul pret pentru vaccinul Pfizer a fost de 19,50 euro (23,15 dolari), fata…