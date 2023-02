Kazahstanul va livra luna viitoare Germaniei petrol prin conducta Drujba Kazahstanul va livra in martie Germaniei 100.000 tone de petrol prin conducta ruseasca Drujba (Prietenia), dupa ce sunt convenite toate conditiile juridice si comerciale intre parti, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

