Kazahstanul respinge VEHEMENT avertismentul Ambasadei Chinei: 'Fake news' Kazahstanul a respins vineri ca fiind incorect un avertisment al Ambasadei Chinei adresat cetatenilor sai de a se feri de o epidemie de pneumonie din fosta republica sovietica si despre care a afirmat ca este mai letala decat coronavirusul, relateaza Reuters. Intr-un comunicat publicat joi seara pe contul sau oficial de pe WeChat, ambasada a evocat o "inmultire semnificativa" a cazurilor in orasele Atirau, Aktobe si Shimkent, de la mijlocul lunii iunie.



In schimb, Ministerul kazah al sanatatii a calificat vineri drept "fake news" informatiile din media chineze bazate pe comunicatul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

