Kazahstanul ordonă vaccinarea obligatorie a majorităţii angajaţilor Kazahstanul a ordonat joi vaccinarea obligatorie a majoritatii angajatilor care intra in contact cu alte persoane, dupa descoperirea de cazuri de contaminari cu varianta Delta a noului tip de coronavirus in aceasta tara din Asia Centrala, informeaza AFP. Potrivit unui decret guvernamental, angajatii vizati sunt cei dintr-o gama larga de sectoare economice, printre care serviciile bancare sau industria de divertisment. Celor care vor refuza sa se vaccineze li se va interzice sa interactioneze cu clientii sau cu alte persoane. Prima doza de vaccin ar urma sa fie injectata inainte de 15 iulie, iar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

