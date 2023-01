Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a transmis joi Statelor Unite ca rachetele hipersonice rusesti vor fi in curand aproape de tarmurile NATO, dupa ce Ambasada SUA la Moscova a difuzat un mesaj video in care-si afirma solidaritatea fata de rusii ce se opun razboiului declansat

- Fost model, apoi europarlamentar, Elena Basescu și-a schimbat locul de munca. Anul 2023 incepe cu o noua cariera pentru fiica lui Traian Basescu. Se pare ca Eba intra in presa. La ce publicație va lucra și ce va face. Elena Basescu are un nou loc de munca Primele zile ale anului 2023 au adus o […] The…

- Gigantul retelelor sociale a declarat anterior ca va decide pana pe 7 ianuarie daca ii va permite fostului presedinte sa se intoarca. Cu toate acestea, este de asteptat ca decizia sa fie anuntata mai tarziu in cursul lunii, a scris ziarul, citand o persoana familiarizata cu chestiunea. Meta a infiintat…

- A fost unul dintre cei mai iubiți, dar și cei mai urați președinti ai Romaniei postdecembriste. Traian Basescu a avut zece ani de mandat in fruntea țarii, a girat schimbari importante in stat, a inceput primul mandat cu un sprijin imens din partea romanilor. Insa sistemul care s-a nascut sub obladuirea…

- Donald Trump și-a condus fata cea mica la altar. Tiffany s-a casatorit sambata, cu miliardarului Michael Boulos, la reședința fostului președinte din Florida, Mar-a-Lago. Tiffany, in varsta de 29 de ani, a aratat ca o adevarata prințesa intr-o rochie alba cu aplicații stralucitoare, semnata Elie Saab,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca, desi este o mare onoare pentru oricine sa candideze pentru functia de presedinte al Romaniei, el nu este dornic sa candideze si nici nu se afla pe vreo lista a PSD, aratand ca in partid va exista o competitie in acest sens. ”Am spus un lucru si…

- Agentia anticoruptie din Kazahstan a anuntat miercuri confiscarea de pietre pretioase si bijuterii in valoare de peste 230 de milioane de dolari, intr-un caz ce il implica printre altii pe nepotul fostului presedinte Nursultan Nazarbaev, informeaza France Presse. Fii la curent cu cele mai…