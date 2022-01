Kazahstan: Trupele rusești au ajuns. Președintele spune că ”ordinea constituțională” a fost restabilită Forțele rusești au ajuns in Kaszahstan la cererea regimului autoritar din Almati, pe fondul revoltelor antiguvernamentale care s-au soldat deja cu zeci de morți și sute de raniți in randul protestatarilor și al polițiștilor. Vineri dimineața, președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat ca ”ordinea constituționala” fost restabilita in mare parte in țara din Asia Centrala zguduita de revolte violente de aproape o saptamana, relateaza Reuters. 08.07 “O operațiune anti-terorista a fost lansata. Forțele de ordine lucreaza din greu (la restabilirea ordinii- n.red). Ordinea constituționala a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele rusesti au ajuns in Kaszahstan la cererea regimului autoritar din Almati, pe fondul revoltelor antiguvernamentale care s-au soldat deja cu zeci de morti si sute de raniti in randul protestatarilor si al politistilor. Vineri dimineata, presedintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat ca "ordinea…

- Cel puțin 26 de manifestanți au fost uciși și alți 3.000 au fost reținuți de polițiștii din Kazahstan, a anunțat ministrul de interne, vineri dimineața. Bilanțul vine dupa sosirea trupelor ruse in Kazahstan, care au ca scop sa ajute forțele guvernamentale sa puna capat protestelor. De altfel, președintele…

- Președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, a anunțat restabilirea ordinii constituționale in intreaga țara, informeaza Gazeta.ru . Președintele țarii a facut acest anunț in timpul unei intalniri in sediul unei instituții de lupta anti-terorista, relateaza serviciul de presa al șefului statului.…

- ​Forțele rusești au ajuns în Kaszahstan la cererea regimului autoritar din Almatî, pe fondul revoltelor antiguvernamentale care s-au soldat deja cu zeci de morți și sute de raniți în rândul protestatarilor și al polițiștilor. Vineri dimineața, președintele kazah Kassym-Jomart…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care, dupa contestarea realegerii sale in functie in august 2020, a declansat o represiune brutala impotriva opozitiei in Belarus, a declarat joi ca protestatarii din Kazahstan ar trebui sa ingenuncheze in fata militarilor si sa-si ceara iertare, relateaza publicatia…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care, dupa contestarea realegerii sale in functie in august 2020, a declansat o represiune brutala impotriva opozitiei in Belarus, a declarat joi ca protestatarii din Kazahstan ar trebui sa ingenuncheze in fata militarilor si sa-si ceara iertare, relateaza publicatia…

- Mai multe trupe de parașutiști ruși au ajuns, joi, in Kazahstan, intr-o misiune de „menținere a pacii” a alianței militare conduse de Moscova pentru a-l ajuta pe președintele Kassym-Jomart Tokayev sa recaștige controlul asupra țarii, informeaza The Guardian citand agențiile de presa ruse. Liderul kazah…

- Președintele kazah a cerut ajutor Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO), condusa de Rusia, pe fondul tulburarilor violente care au pus stapanire pe țara asiatica, susținand ca „teroriștii” au pus stapanire pe obiectivele strategice din intreaga țara. Din CSTO fac parte Rusia,…