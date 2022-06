Kazahstan - Slovacia, scor 2-1, în Liga Naţiunilor Reprezentativa Kazahstanului a invins, luni, cu scorul de 2-1, selectionata Slovaciei, in grupa 3 din Divizia C a Ligii Natiunilor, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Cum se vor inchiria, de acum, spatiile comerciale in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Cum se vor inchiria, de acum, spatiile comerciale in…

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativele Spaniei si Portugaliei au obtinut victorii in meciurile disputate, joi, in grupele Ligii Natiunilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku nu va evolua in meciul pe care nationala tarii sale in va disputa in compania selectionatei Poloniei, miercuri la Bruxelles, in cadrul etapei a doua a Ligii Natiunilor la fotbal, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Selectionerul Bulgariei, Iasen Petrov, a demisionat dupa infrangerea cu scorul de 5-2 inregistrata de nationala bulgara, duminica, in fata Georgiei, in grupele Ligii Natiunilor, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tricolorii vor evolua in echipament alb in meciul cu Muntenegru, programat la ora 21.45, in prima etapa a grupelor Ligii Natiunilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Numeroase persoane au fost ranite vineri seara dupa ce un tren de pasageri a fost lovit de o locomotiva in apropiere de orasul Vrutky, din nord-vestul Slovaciei, transmite duminica dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Parchetul general din Slovacia l-a inculpat miercuri pe fostul presedinte Andrej Kiska pentru frauda fiscala, a declarat un purtator de cuvant pentru agentia slovaca de stiri TASR, informeaza dpa, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Republica Ceha a aprobat desfasurarea a pana la 650 de soldati pe teritoriul Slovaciei, tara partenera in cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), informeaza joi dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Guvernul Tarilor de Jos a anuntat vineri ca va trimite un sistem de aparare antiracheta Patriot la Sliac (Slovacia) in cadrul masurilor NATO de consolidare a apararii antiaeriene in Europa de Est, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…