- Internetul a fost restabilit si viata revine treptat la normal luni la Almati, cel mai mare oras din Kazahstan, dupa o saptamana de revolte si o represiune implacabila care au facut zeci de morti in aceasta tara, cea mai mare din Asia Centrala, relateaza AFP, conform AGERPRES. In Almati, oras cu…

- Situația se complica in Kazahstan, republica din Asia centrala care pana in 1991 a facut parte din URSS. Revolta de la Almati a produs deja zeci de victime, e haos, iar guvernul a cerut ajutorul alianței fostelor state sovietice, condusa de Rusia.

- Guvernul chinez si-a exprimat vineri sprijinul pentru interventia militara condusa de Rusia în Kazahstan, menita sa puna capat protestelor antiguvernamentale care au zguduit timp de mai multe zile aceasta tara din Asia Centrala, bogata în petrol, informeaza DPA și Agerpres. "China…

- Guvernul chinez si-a exprimat vineri sprijinul pentru interventia militara condusa de Rusia in Kazahstan, menita sa puna capat protestelor antiguvernamentale care au zguduit timp de mai multe zile aceasta tara din Asia Centrala, bogata in petrol, informeaza dpa, potrivit Agerpres. "China sustine…

- Explozii și rafale de arme automate in capitala economica a Kazahstanului, in timp ce noi imagini șocante apar pe social media. O mașina a intrat in plin intr-un cordon al forțelor de ordine masate in centru pentru a proteja diverse instituții. De altfel, orașul Almati seamana cu un teatru de razboi.…

- Politia kazaha a anuntat ca zeci de protestatari au fost „eliminati” in noaptea de miercuri spre joi in cel mai mare oras al tarii din Asia Centrala, Almati. Manifestantii ar fi incercat sa ia cu asalt cladirile administrative in timp ce protestele la nivel national au escaladat.

- Guvernul american a indemnat autoritatile din Kazahstan sa dea dovada de "retinere" si doreste ca manifestatiile sa se desfasoare acolo "in mod pasnic", a afirmat miercuri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, in vreme ce tara din Asia Centrala a decratat stare de urgenta, noteaza AFP preluat…

- Kassim-Jomart Tokaev, 68 de ani, președintele Kazahstanului, a acceptat demisia guvernului, la cateva ore dupa ce a declarat stare de urgența in mai multe zone ale țarii, ca raspuns la un protestele populare determinate de creșterea prețului gazului lichefiat, scrie The Guardian . Tokaev, la putere…