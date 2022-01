Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a fost ales vineri la conducerea partidului Nur Otan, aflat la guvernare, finalizandu-se astfel transferul de putere de la predecesorul sau Nursultan Nazarbaev, transmit Reuters si AFP, citat de Agerpres. 'Din decizia congresului al XXI-lea extraordinar…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta "amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina", informeaza Reuters și Agerpres,…

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…

- SUA au cerut Rusiei sa isi retraga rapid fortele trimise in Kazahstan la cererea presedintelui Kasim-Jomart Tokaev, dupa revoltele violente izbucnite recent.Washingtonul saluta revenirea la calm in acest stat din Asia Centrala zdruncinat saptamana trecuta de violente fara precedent de la obtinerea independentei…

- Presedintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev, a lansat marti un neobisnuit atac la adresa mentorului si predecesorului sau, Nursultan Nazarbaev, afirmând ca un mic grup de persoane au devenit extrem de bogate sub conducerea fostului presedinte - relateaza BBC, citat de Rador. Kassîm-Jomart…

- Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a anuntat marti ca trupele din cadrul aliantei militare postsovietice Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC), desfasurate in tara pe fondul protestelor violente care au afectat republica din Asia Centrala saptamana

- Blocul militar al Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO) condus de Rusia va începe sa-și retraga trupele din Kazahstan peste doua zile, a declarat marți președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev în fața parlamentului, transmite Reuters.Retragerea trupelor CSTO va dura…

- Președintele Federației Ruse, Vladimi Putin, susține ca operațiunea de menținere a pacii CSTO din Kazahstan a fost oportuna și legitima, informeaza TASS. Rusia ințelege ca amenințarea la adresa Kazahstanului a fost cauzata nu de acțiuni de protest spontane, ci de forțe distructive externe…