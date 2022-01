Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a 225 de persoane ucise in timpul revoltei din Kazahstan , care includ și 19 membri ai fortelor de securitate, au fost trimise la morgile din intreaga tara, a anuntat sambata, 15 ianuarie, procuratura generala, scrie Agerpres , care citeaza AFP. Kazahstanul recunoscuse inițial mai puțin de…

- Militarii ruși care au ajutat la reprimarea brutala a revoltelor din Kazahstan, joi, aceștia au început retragerea din aceasta țara, anuțul a fost facut de Ministerul Apararii rus. „Unitatile soldatilor pacii din cadrul Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC),…

- Fortele militare din cadrul Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC), conduse de Rusia, au inceput joi retragerea din Kazahstan, a anuntat Ministerul Apararii rus, transmite AFP. „Unitatile soldatilor pacii din cadrul Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC), indeplinindu-si…

- Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev a declarat în Parlament, printr-o transmisiune online, ca principala misiune a forțelor de menținere a pacii din țarile Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO – din care fac parte: Rusia, Belarus, Armenia, Kirghizia,…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, si-a exprimat luni solidaritatea cu presedintele Kazahstanului, Kassim-Jomart Tokaev, cu care a avut o convorbire telefonica, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de Reuters. "Premierul (Orban) a discutat astazi cu presedintele Tokaev si…

- Intervenția militara a Rusiei menita sa puna capat protestelor din Kazahstan este sprijinita de Guvernul chinez, a anuțat un oficial de la Beijing, potrivit agenției dpa, citata de Agerpres . ”China sustine toate eforturile care ajuta autoritatile din Kazahstan sa puna capat haosului cat mai repede…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care, dupa contestarea realegerii sale in functie in august 2020, a declansat o represiune brutala impotriva opozitiei in Belarus, a declarat joi ca protestatarii din Kazahstan ar trebui sa ingenuncheze in fata militarilor si sa-si ceara iertare, relateaza publicatia…

- Mai multe trupe de parașutiști ruși au ajuns, joi, in Kazahstan, intr-o misiune de „menținere a pacii” a alianței militare conduse de Moscova pentru a-l ajuta pe președintele Kassym-Jomart Tokayev sa recaștige controlul asupra țarii, informeaza The Guardian citand agențiile de presa ruse. Liderul kazah…