Portarul roman Silviu Lung jr s-a calificat in finala Cupei Turciei la fotbal cu formatia Kayserispor, care a invins-o pe campioana Trabzonspor cu scorul de 4-2, marti, pe teren propriu, in mansa secunda a semifinalelor, conform Agerpres.

Tehnicianul echipei AS Roma, Jose Mourinho, a izbucnit in lacrimi dupa calificarea in finala Conference League, el precizand ca simte ceea ce simt fanii formatiei italiene, informeaza mirror.co.uk, potrivit news.ro.

Formatia Real Madrid s-a calificat, miercuri seara, in finala Ligii Campionilor, trecand in semifinale de Manchester City, desi pierduse meciul tur din deplasare cu scorul de 3-4 si a fost condusa in retur, acasa, cu 1-0. La Madrid, scorul a fost 3-1 pentru gazde, dupa prelungiri.

Antrenorul Jurgen Klopp este la a treia finala a Ligii Campionilor cu Liverpool, dupa cele din 2018 si 2019, si spune ca este la fel de fericit ca la prima calificare in ultimul act.

Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin au fost decise, joi, prin tragere la sorti, la sediul FRH, informeaza News.ro.

Perechea romano-rusa Monica Niculescu/Alexandra Panova a fost invinsa de cuplul germano-rus Laura Siegemund/Vera Zvonareva, cu 4-6, 7-5, 12-10, sambata, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Lyon, dotat cu premii totale de 193.127 de euro.

Invazia Rusiei din Ucraina este o amenintare existentiala pentru pacea in Europa, a declarat marti premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters.