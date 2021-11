In data de 12.11.2021, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a controlat ofertele speciale de produse alimentare și nealimentare de la un magazin Kaufland din Timișoara, promovate in revista proprie, precum și zona de alimentație publica. In urma verificarilor, comisarii timișeni au constatat urmatoarele abateri: – la 18 din cele 28 de produse alimentare și nealimentare, prezentate in revista Kaufland ca fiind oferte de Black Friday, controlate, s-a identificat, in magazinul timișorean, faptul ca se comercializau la același preț ca si cel dinaintea perioadei de campanie…