Kaufland Slobozia a devenit spaima clienților In ultima vreme, tot mai mulți dintre clienții Kaufland Slobozia se plang de atitudinea angajaților și calitatea serviciilor oferite. De-a lungul ultimului an au fost, pe rand, tratați drept hoți, inșelați la cantar sau au platit produse expirate. De aceasta data, dupa cum ne-a sesizat un client al supermarketului, angajații insarcinați cu paza bagajelor l-au lasat fara cumparaturile achiziționate anterior. Iata un fragment din sesizarea adresata ziarului, in data de 19 iulie 2018: «Astazi, am fost la Kaufland-ul de la gara. Inainte am cumparat de la Deichmann o pereche de adidași stil ghete,… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sebica, știu ca ma vezi, știu ca ma auzi și mai știu ca ai grija de mine, chiar și de acolo de sus, așa cum ai avut mereu, aici, pe Pamant. Nu imi vine sa cred de ceea ce se intampla acum, mi se pare ca totul este un vis sau mai bine spus un coșmar, din care nu ma mai pot trezit oricat m-aș zbate. Ai…

- Un sarpe boa de mari dimensiuni a fost lasat liber, în public, în zona strazii Garofitei din Slatina, în apropiere de sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Olt, scrie Realitateadecraiova.net

- Mark Zuckerberg s-a aparat de ideea potrivit careia Facebook ar trebui sa fie imparțit in mai multe companii mai mici, deoarece deține monopolul. El a spus ca acest lucru ar lasa loc pentru impunerea unei corporații chineze influente, care nu ar avea aceleași „valori americane”.

- De aproape cinci ani, municipiul Botosani a ramas la cheremul scandalagiilor si infractorilor. Si asta pentru ca politistii aproape au renuntat la patrulari pedestre. Daca inainte mai vedea politistii la pas prin oras, de prin 2014 s-a trecut la patrule mobile, cei de la Ordine Publica patruland mai…

- Managerul general al naționalei Germaniei, Oliver Bierhoff, l-a scos țap ispașitor pe Mesut Ozil (29 de ani) pentru eșecul nemților de la Campionatul Mondial din Rusia, care au fost eliminați inca din grupe. Oficialul Germaniei considera ca Ozil n-ar fi trebuit convocat in Rusia dupa ce inaintea Mondialului…

- Claudiu Manda a facut o declarație absolut memorabila, dupa ce a avut loc protestul #rezist, din Parlament. Astfel, Manda se temea ca susținatorii USR pot intra în Parlament, merg la resturant, iau o furculița, iar apoi, fugaresc parlamentari PSD.

- Mai multi romani care isi faceau bagajele sa plece in vacanta in aceasta perioada au fost anuntati ca agentia de la care isi cumparasera pachetul turistic nu l-a mai achitat. Motivul: Terra Tourism ar avea probleme financiare.

- La 15 ani, un adolescent are deja un trecut care ii compromite viitorul. El a spart nu mai putin de 12 societati comerciale din Timisoara si si-a luat ajutor ... The post Hotii care au bagat spaima in timisoreni, prinsi de politisti appeared first on Renasterea banateana .