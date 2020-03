Kaufland România: Suprafeţele des utilizate de clienţi sunt dezinfectate cel puţin o dată pe oră Suprafetele des utilizate de clienti si colegi si obiectele de uz comun sunt dezinfectate cel putin o data pe ora, aceeasi masura fiind luata pentru toaletele din magazine si toate spatiile comune ale angajatilor, a anuntat miercuri Kaufland intr-un comunicat. Reprezentantii Kaufland Romania au precizat ca au "instituit masuri suplimentare de igiena, dezinfectie si preventie in magazine si in sedii, pentru a spori siguranta clientilor si a angajatilor". "Astfel, cel putin o data pe ora, in magazine sunt dezinfectate toate suprafetele des utilizate de clienti si colegi si obiectele de uz comun,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

