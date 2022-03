Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile de grea incercare pentru poporul ucrainian și pentru intreaga lume, Organizația Femeilor Liberale Alba și Tineretul Național Liberal Alba organizeaza o colecta pentru Ucraina. In acest sens, toți cei care doresc sa se alature demersului nostru pot aduce, de luni pana vineri, intre orele…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica prezinta date actualizate despre masurile luate, in contextul starii de urgența, in legatura cu situația din Ucraina, precum și ultimele informații privind infecția Covid-19 și procesul de vaccinare in Moldova.

- Autoritațile comunei Bocșa au anunțat astazi lansarea unei campanii umanitare locale pentru sprijinirea refugiaților ucrainieni. Campania se deruleaza legal, intr-un cadru organizat. Locuitorii comunei sunt așteptați de luni pana vineri sa doneze alimente de prima necesitate, neperisabile, care vor…

- Persoanele refugiate din Ucraina, care au nevoie de ajutor, continua sa vina in Chișinau. Potrivit ultimelor date, la Centrul municipal pentru triere și plasament pentru persoanele refugiate, de la „Moldexpo” sint cazate 660 persoane, 433 copii. Numarul locurilor a fost suplinit, fiind aduse saltele.…

- Crucea Roșie a lansat un apel umanitar pentru cetațenii ucraineni care fug din calea razboiului, romanii fiind indemnați sa ii ajute. Cei dornici sa sprijine campania umanitara, pot intra pe site-ul www.crucearosie.ro, unde se gasesc detalii despre modul in care pot dona. „Sunt nevoiți sa lase totul…

- Asociația CERT Transilvania este din nou acolo unde este nevoie, alaturi de refugiații din Ucraina de aceasta data. In acest sens s-a lansat o ampla campanie de colectare de bani și produse... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Campanie umanitara pentru refugiații din Ucraina la Sebeș: Cetațenii pot dona apa , conserve și alimente. Programul și locațiile punctelor de colectare Campanie umanitara pentru refugiații din Ucraina, la Sebeș: Cetațenii pot dona apa, conserve și alimente. Programul și locațiile punctelor de colectare…

- Campanie umanitara la Sebeș, pentru refugiații din Ucraina. Cetațenii pot dona alimente și produse de igiena. Locații de colectare Sebeșul intinde o mana de ajutor refugiaților de razboi din Ucraina prin intermediul unei campanii umanitare in cadrul careia cetațenii pot dona apa imbuteliata, conserve…