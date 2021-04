Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenoarea a deschis businessul cu lavanda in 2014, moment in care a luat decizia de a planta pe o suprafata de 30 de ari (3000 mp) de lavanda, iar in prezent are in portofoliu 15 produse cu lavanda, ciocolata, dar si de ingrijire personala. Ana Maria German a investit 1.000 intr-o cultura de lavanda…

- Vaccinul de la Johnson & Johnson va fi administrat in Franta persoanelor de peste 55 ani, la fel cum este cazul deja cu cel de la AstraZeneca, in care guvernul a declarat miercuri ca isi pastreaza 'increderea', transmite AFP. Administrarea vaccinului monodoza produs de Johnson & Johnson…

- Grupul german Rehau vrea sa vanda doua unitați de producție din Cluj (Apahida) și Bucuresti (Tunari), ca parte a procesului de relocare a birourilor Rehau Romania in locații centrale și de construcție a noului hub regional la Sibiu pana la finalul anului 2022. Consultantul imobiliar Cushman&Wakefield…

- Compania romaneasca de bricolaj MAM Bricolaj va deschide un nou magazin in București in Prelungirea Ghencea, in apropiere de magazinul Dedeman din regiune. Compania investește 1,65 milioane de euro, iar magazinul face parte din strategia de dezvoltare a companiei. MAM Bricolaj vizeaza atat extinderea…

- Hotelierii bulgari vor sa se creeze coridoare verzi pentru turiștii care au fost vaccinați, au avut coronavirus și au anticorpi, ori prezinta un test PCR negativ. Cei care nu sunt imunizați ar trebui sa primeasca banii inapoi pe testele PCR de la statul bulgar, mai spun hotelierii bulgari care se bazeaza…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața intr-o garsoniera dintr-un bloc din municipiul Tarnaveni, din județul Mureș. Pompierii au reusit sa intre in locuinta si sa evacueze un barbat, de aproximativ de 50 de ani. Victima este in stare de inconstienta. Echipajul SMURD Tarnaveni a inceput manevrele…

- Haier Tech Romania, parte a Haier Group, anunta ca lucrarile pentru prima unitate de productie de frigidere Haier din Europa se desfasoara conform graficului, productia urmand sa inceapa la sfarsitul primaverii anului 2021, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. "Acest proiect…

- "Kaufland Romania inaugureaza pe 28 ianuarie 2021, doua magazine, in Piatra Neamt si in Sibiu. In total, creeaza peste 200 de locuri de munca noi, aproximativ 100 de locuri in fiecare dintre cele doua locatii. Prin aceste deschideri, compania ajunge la o retea nationala de 141 de hipermarketuri", a…