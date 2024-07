Stiri pe aceeasi tema

- Kaufland retrage de la comercializare toate loturile dintr-un produs care are suspiciune de salmonella, iar clientii il pot returna in magazin.”ATENTIE! RECHEMARE PRODUS! Firma producatoare AB World Foods UK informeaza despre retragerea de pe piata a tuturor loturilor din produsul Pasta Tahini Al’Fez…

