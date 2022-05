Stiri pe aceeasi tema

- Furnizor este compania Marul Argintiu SRL din Falticeni, judetul Suceava. "Aceasta rechemare vizeaza exclusiv produsul „ Vreau din Romania Suc de mere si visine 3L", lot: 417, data de valabilitate: 17.11.2022, conform declaratiei producatorului S.C. Marul Argintiu SRL. Kaufland isi cere scuze clientilor…

- Retailerul Kaufland a anuntat joi ca retrage "voluntar si preventiv, din motive ce tin de protejarea consumatorilor", produsul Vreau din Romania Suc de mere si visine 3L, din cauza depasirii valorii admise pentru patulina in acest produs. Furnizor este compania Marul Argintiu SRL din Falticeni, judetul…

