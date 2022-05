Furnizor este compania Marul Argintiu SRL din Falticeni, judetul Suceava. ”Aceasta rechemare vizeaza exclusiv produsul „ Vreau din Romania Suc de mere si visine 3L”, lot: 417, data de valabilitate: 17.11.2022, conform declaratiei producatorului S.C. Marul Argintiu SRL. Kaufland isi cere scuze clientilor pentru situatia creata”, precizeaza compania. Articolul a fost comercializat in magazinele Kaufland in perioada 17 martie 2022–3 mai 2022. ”In urma verificarilor periodice, s-a decelat o depasire a valorii admise pentru patulina in acest produs. Intrucat nu poate fi exclus vreun risc asupra sanatatii…