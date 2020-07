Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brașov a scos la licitație, pe SEAP, achiziția branșamentelor electrice pentru stațiile de incarcare destinate autobuzelor electrice de la capatul de linie de pe Bulevardul Saturn. Valoarea estimata a lucrarii pe tarif de racordare este de 737.243,19 lei fara TVA și este compusa din: – servicii…

- Agenția Internaționala de Energie a publicat un raport cu privire la infrastructura necesara vehiculelor cu emisii zero. In 2019, numarul de stații publice de incarcare pentru mașini electrice a ajuns la 862.118 de unitați, cu 60% mai mult fața de anul precedent. Potrivit agenției, acesta a fost cel…

- Peste 300 de statii de incarcare a acumulatorilor, despre care exista suspiciuni privind autenticitatea marcii, au fost indisponibilizate miercuri, de politisti, in urma unui control in trafic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, remis AGERPRES.Statiile…

- Un numar de 30 de statii de incarcare rapida pentru automobilele electrice vor fi instalate in statiile de distributie a carburantilor OMV din Romania si din Bulgaria, in urma unui parteneriat intre companiile OMV Petrom si Eldrive. Implementarea proiectului va dura aproximativ doi ani.

- OMV Petrom vrea sa dezvolte infrastructura de incarcare pentru mașini electrice din Romania și Bulgaria și anunța ca 30 de stații de 50 kW vor fi instalate in benzinariile din cele doua țari, in cel mult doi ani. Stațiile vor fi instalate și operate de compania bulgara Eldrive, partenerul OMV in acest…

- Aproape 700.000 de euro sunt investiți la Timișoara in stații de incarcare pentru vehiculele electrice. Banii vin de la bugetul de stat, prin Administrația Fondului pentru Mediu. Au fost stabilite deja locurile unde vor fi amplasate.

- Infrastructura de stații de incarcare pentru mașini electrice este inca slab dezvoltata in Romania, insa aceasta se dezvolta intr-un ritm destul de alert. La sfarșitul anului 2019, pe teritoriul țarii noastre existau aproximativ 400 de stații de incarcare publice pentru mașini electrice, in creștere…