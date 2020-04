Kaufland pune la bataie 500.000 de euro pentru proiecte de intrajutorare in criza corona

Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Patronala Concordia critica initiativele legislative pentru amanarea chiriilor, utilitatilor si plafonarea pretului la alimente care trec pe repede-inainte prin Parlament, afirmand ca „populismul poate costa mai mult decat criza”.

- Deputatul USR, Stelian Ion, ii acuza pe cei de la PNL ca in plina pandemie de coronavirus baga in Parlament un proiect de lege controversat privind regimul in care se vor executa pedepsele cu inchisoarea de pana la 7 ani. In replica, senatorul PNL Alina Gorghiu susține ca nu este nimic controversat,…

- Dragoș Luscan, preparatorul fizic al celor de la CSM București, fost colaborator și al Simonei Halep, a dezvaluit ce face in aceasta perioada de pauza ca sa mențina handbalistele in forma. Pentru sportivii din toata lumea e o incercare acum sa-și pastreze forma fizica. CSM București este echipa care…

- Crizele, ca fenomen social, reprezinta momentele in care decidenții politici trebuie sa adopte masuri inovative, curajoase, neanticipate intr-o evoluție normala, sustine deputatul PSD Georgian Pop, adaugand c

- Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, a anunțat, joi, ca parlamentarii acestui partid vor vota pentru investirea Guvernului Cițu pentru ca Romania sa iasa din actuala criza. Marian Andronache a precizat ca PMP va vota Guvernul PNL deoarece partidul pe care il reprezinta ramane fidel ...

- Un barbat in varsta de 78 de ani, din Smeeni, și-a gasit sfarșitul dupa ce ar fi stat de vorba mai mult decat trebuia cu concubina unui consatean. Autorul omorului a fost reținut. In ultima vreme, septuagenarul mergea acasa la un localnic pentru a discuta cu partenera acestuia, o femeie cu 39 de ani…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri seara ca organizarea de alegeri anticipate va depinde de criza din sanatate legata de coronavirus si de decizia Curtii Constitutionale in legatura cu ordonanta de urgenta referitoare la anticipate. "Anticipatele sunt o posibilitate, dar depind de ceea…