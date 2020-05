Kaufland livreaza pachete de alimente pentru clientii din toata tara, inclusiv din mediul rural Kaufland Romania a lansat o noua modalitate de livrare a produselor la domiciliu, ce ajunge si in mediul rural, in toate localitatile din tara, din aria de acoperire a serviciului de curierat. Clientii vor putea comanda acasa pachete predefinite cu alimente de stricta necesitate pentru intreaga familie.



Noul serviciu vine in sprijinul tuturor persoanelor care nu au acces usor la cumparaturi, fie ca locuiesc in medii izolate, fie nu pot iesi din casa sau locuiesc departe de magazine.



De astazi, clientii din toata tara pot comanda la alegere, online sau telefonic, unul din cele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

