Kaufland Romania introduce o linie telefonica speciala prin care persoanele cu varsta de peste 65 de ani si cele cu dizabilitati pot plasa comenzi telefonice, informeaza marti compania. Livrarea la domiciliu este gratuita pentru aceste persoane, prin parteneriatul pe care Kaufland il are cu platforma de livrari Glovo, precizeaza sursa. Persoanele in varsta de peste 65 de ani si cele cu dizabilitati pot apela la numarul de telefon cu tarif normal 0720.00.95.95, in intervalele luni-sambata: 08:30-21:30 si duminica: 08:30-20:00 si pot plasa comenzi, la o distanta de maximum 6 kilometri fata de magazinele…