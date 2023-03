Stiri pe aceeasi tema

- Kaufland da lovitura cu tombola economisirii. Reprezentanții lanțului de supermarketuri au pus la dispoziția clienților mai multe produse pe care le pot achiziționa la prețuri reduse. Ofertele sunt valabile pana pe data de 28 februarie 2023. Afla in randurile de mai jos ce produse poți sa cumperi la…

- Exista ceva foarte pozitiv in legatura cu rețelele de socializare. Și anume faptul ca acestea nu sunt folosite doar pentru a afla despre tendințele virale, ci sunt o alternativa buna pentru a afla mai multe despre sanatate. Din acest motiv, iți spunem care sunt produsele pe care sa nu le cumperi niciodata…

- Lovitura uriașa pentru unii bucureșteni! Cetațenii care au apartamente cu doua camere vor avea de suferit. Facturile la intreținere au explodat in anul 2022 pentru persoanele care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare, cu toate ca mulți nu au beneficiat de caldura sau apa calda. Din…

- Noul an aduce vești excelente pentru clienții celor mai mari supermarketuri din țara noastra. Dupa anunțul reprezentanților lanțului de magazine Lidl Romania, Kaufland a expus produse la prețuri foarte reduse pe rafturile unitaților comerciale. Ofertele de la Kaufland pe care vor sari toti romanii la…

- Un magazin ce are centre in mai multe orașe ale țarii este o adevarata comoara pentru romanii dornici de chilipiruri. Produsele de aici sunt scoase la vanzare la prețuri mult mai mici decat in Lidl, Kaufland sau Carrefour. Lista locatiilor. Magazinele cu prețuri foarte mici Romanii fara posibilitați…

- Lidl da lovitura cu produsele pe care romanii abia așteptau sa le achiziționeze. Celebrul retailer sare in ajutorul clienților și aduce pe rafturi oferte incredibile. Cu siguranța cei mai mulți cumparatori se vor indrepta spre supermarket-uri pentru a prinde produsele la prețuri mici cu care sa ii surprinda…

- De mai bine de 10 ani administrația locala din județul Salaj a oprit vanzarea unui adevarat monument istoric, Castelul Wesselenyi. Printre cei care au fost interesați de achiziția acestuia erau și autoritațile de la Budapesta. Numai ca, intr-o decizie recenta a magistraților de aici, s-a sistat orice…

- Romanii vor avea o surpriza atunci cand vor merge la cumparaturi in marile magazine. Implementarea Legii Laptelui ar putea aduce o schimbarea importanta in Lidl, Kaufland și alte magazine din Romania. Anunțul surpriza, disponibil in randurile de mai jos. Cum vor fi vandute produsele lactate cu adaos…