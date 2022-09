Kaufland anunță că nu s-a înțeles la preț cu furnizorii, anumite produse vor lipsi de pe rafturi Kaufland și-a anunțat clienții de faptul ca anumite produse de brand vor lipsi de la raft, urmare a neințelegerilor dintre acesta și furnizori, in legatura cu prețul de achiziție a produselor, conform economica.net Kaufland, retailerul cu cel mai mare lanț de hypermarketuri din Romania și numarul doi pe piața comerțului alimentar dupa cifra de afaceri din 2021, iese pentru prima data in istoria recenta cu informații legate de negocierile cu furnizorii. Compania spune ca aceștia au solicitat pentru produsele comercializate sub branduri cunoscute majorari de preț “nerezonabile in opinia noastra”,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

