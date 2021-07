Kaufland a deschis, în Voluntari, al 144-lea hipermarket din România Kaufland a deschis un magazin in Voluntari, ajungand la o rețea naționala de 144 hipermarketuri. Prin aceasta deschidere companie va crea peste 85 de locuri de munca noi. Hipermarketul are o suprafața totala de peste 5.600 metri patrați, dintre care peste 3.300 metri patrați sunt destinați spațiului interior de vanzare. Clienții vor beneficia de reduceri speciale și vor avea ocazia sa stea de vorba cu un chef, care va gati atat la raionul cu pește proaspat, cat și la cel de carne proaspata, oferind rețete și recomandari. Programul de lucru va incepe de la 6:30 și pana la 23:00, de luni pana sambata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

