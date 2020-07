Stiri pe aceeasi tema

- Katy Perry și Orlando Bloom urmeaza sa fie parinții unei fetițe și zilele trecute Katy a spus ca Orlando, care mai are un baiețel de 9 ani din casnicia anterioara este foarte entuziasmat sa aiba și o fetița. Cei doi nu s-au decis inca asupra numelui, deoarece Katy a spus ca va ști ce nume... View Article

- Tomorrowland, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzica elecronica din lume, se va desfașura online anul acesta, la finalul lunii viitoare. Timp de doua zile, pe 25 si 26 iulie, vor mixa cele mai mari nume ale muzicii electronice si vor fi prezentate productii video. Tomorrowland Around…

- Sub titlul ”Next year we’ll be 10 again”, organizatorii anunța ca a 10-a ediție Summer Well se amana pentru august 2021. A 10-a ediție aniversara Summer Well va fi pe u 14-15 august 2021, cu Night Picnic pe 13 august 2021. Toate biletele achiziționate raman valabile pentru 2021. ”Nu este ușor sa ne…

- Torrent Freak are o lista actualizata saptamanal cu cele mai piratate filme din ultimele 7 zile de catre oamenii din intreaga lume. Probabil de unele filme abia daca ați auzit, pe altele probabil le-ați și vazut, oricum, așa arata topul celor mai piratate filme in ultimele 7 zile: 1. Scoob 2. The LoveBirds…

- Provocarile vin in valuri in perioada aceasta, dar World of Instagram se adapteaza situației și ține legatura cu membrii comunitații prin intermediul unor sesiuni LIVE. Urmatoarea sesiune – Comunitate, Impact & Abundența– va avea loc pe vineri, 29 mai, de la ora 13.00 și o avem alaturi pe Ruxandra Babici…

- Compania spațiala SpaceX va lansa miercuri prima sa misiune cu astronauți la bord Zborul realizat de compania lui Elon Musk este unul pentru NASA. Agenția americana trimite doi noi astronauți pe Stația Spațiala Internaționala, la bordul unei capsule Crew Dragon, propulsata de o racheta Falcon 9, ambele…

- Vizibil insarcinata, cantareata Katy Perry a fost surprinsa de paparazzi in timpul unei plimbari cu masina prin Los Angeles. Acum, mai mult ca niciodata, oamenii au nevoie de ajutor, iar Katy Perry intelege acest lucru. Artista a fost fotografiata in timp ce ii dadea cateva bancnote unui om de pe marginea…

- Tot mapamondul stie deja ca artista Katy Perry asteapta primul sau copil impreuna cu actorul Orlando Bloom. E o perioada mai mult decat emotionanta in perioada artistei care, celebrand acest moment unic in viata ei, a lansat un nou videoclip pe 15 mai. „Daisies” are deja peste 9 milioane de vizualizari…