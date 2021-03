Stiri pe aceeasi tema

- Katy Perry, Post Malone si J Balvin vor figura pe un album muzical ce va marca implinirea a 25 de ani de la aparitia francizei Pokemon, relateaza duminica contactmusic.com potrivit Agerpres. Artistii vor crea si interpreta melodii pentru un produs muzical ce va contine paisprezece piese, intitulat…

- Un spatiu memorial dedicat DJ-ului suedez Avicii, decedat in 2018 la varsta de 28 de ani, ar putea fi amenajat in orasul Stockholm, potrivit unui anunt facut joi de politicienii locali. Viitorul spatiu memorial va fi amplasat in districtul Ostermalm, unde fostul muzician s-a nascut, si-a petrecut copilaria…

- Sincer, ne așteptam ca modelul asta sa vina de la ceva firma futurista de moda, dar nu e neaparat cazul. Nike a lansat zilele trecute modelul GO FlyEase, care este.. tot ce ne puteam dori atunci cand eram mici. Modelul se inchide in momentul in care calci pe prima parte a adidasului, și se da jos...…

- „Folklore”, al optulea material de studio al cantaretei Taylor Swift, este albumul anului 2020, dupa ce a fost vandut in 2,3 milioane de unitati, potrivit clasamentului realizat de revista Rolling Stone, informeaza News.ro. Pe locul al doilea, la mica diferenta, s-a clasat „My Turn” al lui…

- Actrita britanica Naomi Ackie va juca rolul lui Whitney Houston in filmul biografic „I Wanna Dance With Somebody”, dedicat legendarei artiste americane. Scenaristul care a lucrat și la ”Bohemian Rhapsody”, film dedicat lui Freddie Mercury, va fi cel care se va ocupa de acest film. Naomi Ackie are 28…

- JO și Mario Fresh au intrat deja in spiritul sarbatorilor și canta impreuna in premiera „Vestirea nașterii Lui”. Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, iar in case deja au inceput sa rasune colindele care iți incalzesc inima an de an. Craciunul este despre iubire, implinire, fericire, dorința și…

- Loredana Groza este una dintre artistele care au resimțit profund efectele pandemiei de coronavirus. Ca artist, vedeta se considera o norocoasa, insa nu la fel poate spune despre colegii ei de breasla, care se descurca greu in aceasta perioada, in care evenimentele au fost complet anulate.

- Dupa ce s-a facut remarcata in colaborarea cu The Motans, EMAA lanseaza primul sau album, ”Macii infloresc iarna”, care vorbește despre un extaz continuu, despre o viața fara lipsuri, despre lucruri care nu se vad, dar se simt, și ganduri nespuse. Albumul conține șapte piese, patru cantate doar de EMAA…