Katy Perry – o viitoare mamica darnica

- Tot mapamondul stie deja ca artista Katy Perry asteapta primul sau copil impreuna cu actorul Orlando Bloom. E o perioada mai mult decat emotionanta in perioada artistei care, celebrand acest moment unic in viata ei, a lansat un nou videoclip pe 15 mai. „Daisies” are deja peste 9 milioane de vizualizari…

- Unul din cele mai controversate seriale Netflix ajunge luna viitoare la final. Show-ul „13 Reasons Why” a fost lansat in martie 2017, iar de atunci a starnit reacții din cele mai diverse. Ajuns la sezonul 4, serialul va avea 10 ultime episoade care vor dura fiecare cate 60 de minute. Netflix a anunțat…

- Exista cu siguranța și vești frumoase și multe bucurii in aceasta perioada care pentru Oana Tache a venit cu multe emoții pozitive. Ea a ales sa impartașeasca astazi una dintre cele mai importante vești, aceea ca va fi mamica. Vedeta insarcinata in șase luni spune ca a primit acest cadou special de…

- Cantareata americana Taylor Swift, ale carei concerte programate pe 25 si 26 iulie ar fi trebuit sa inaugureze SoFi Stadium din Los Angeles, o arena construita cu 5 miliarde de dolari, a anuntat vineri ca isi amana toate reprezentatiile live prevazute pentru restul anului 2020 din cauza pandemiei de…

- Prezent in conferința de presa, Klaus Iohannis a declarat faptul ca, incepand de luni, Romania se va afla in „stare de urgența„. Acest lucru inseamna faptul ca Guvernul va avea puteri sporite in combaterea noului virus gripal. „In acest fel, Guvernul va avea posibilitatea sa aloce mai mulți bani domeniului…

- Un film documentar realizat de artista Leilah Weinraub va fi lansat pe cel mai cunoscut site pentru adulți. Producția care se va numi ”Shakedown” cuprinde filmari facute de-a lungul a 15 ani in cluburile de striptease din Los Angeles. Potrivit celor de la Variety, artista a surprins in cei 15 ani de…

- Katy Perry și Orlando Bloom vor avea un copil! Cantareața tocmai ce a dezvaluit intr-un live pe Instagram ca este insarcinata, iar fanii abia și-au putut stapani cumpatul de bucurie. Katy, in varsta de 35 de ani, a ținut sa impartașeasca acesta veste inainte de premiera celui mai recent videoclip „Never…

- Un barbat de 25 de ani din Los Angeles a fost arestat dupa ce a furat un dric ce conținea corpul unei persoane decedate. Acesta furase un Lincoln Navigator din fața unei biserici catolice din orașul Pasadena. Furtul a avut loc in timp ce șoferul dricului a lasat mașina nesupravegheata, deoarece ducea…