Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Katy Perry, care are de mai mult de trei ani o relatie cu actorul Orlando Bloom, este insarcinata, dezvaluie videoclipul piesei „Never Worn White“ lansat pe 5 martie.

- Katy Perry este insarcinata! Cantareața a dezvaluit ca așteapta primul ei copil in videoclipul noii sale piese, „Never Worn White”, lansat joi. Copilul va fi primul pentru Perry cu logodnicul ei, actorul Orlando Bloom. Starul din Lord of the Rings, in varsta de 43 de ani, mai are un fiu, Flynn, in varsta…

- Katy Perry și Orlando Bloom vor avea un copil! Cantareața tocmai ce a dezvaluit intr-un live pe Instagram ca este insarcinata, iar fanii abia și-au putut stapani cumpatul de bucurie. Katy, in varsta de 35 de ani, a ținut sa impartașeasca acesta veste inainte de premiera celui mai recent videoclip „Never…

- Katy Perry a confirmat ca ea si logodnicul sau, actorul Orlando Bloom, asteapta primul lor copil, informeaza Press Association. Cantareata americana, in varsta de 35 de ani, a dezvaluit fericita veste in videoclipul muzical care insoteste cel mai recent single al sau, "Never Worn White". Melodia pare…

- Ultimele luni din viața concurentei Bravo ai Stil! Celebrities Oana Radu au fost un coșmar. Dupa ce iubitul ei a murit in urma unui incident groaznic, cantareața s-a ingrașat din nou și a trecut printr-un mare impas financiar. Vedeta care urmeaza sa defileze pentru prima data in fațajuraților 'Bravo…

- Elon Musk, tatic pentru a șasea oara? Partenera lui, cu care are o relație de doi ani, cantareața Grimes, a confrimat pe rețelele de socializare ca este insarcinata, informeaza click.ro. Cantareața canadiana Grimes (pe numele ei real Claire Elise Boucher), in varsta de 31 de ani, a confirmat ca este…

- Recent, o fotografie postata pe retelele de socializare a dat startul presupunerilor. Lili Sandu, insarcinata?! Vedeta a spus adevarul despre burtica suspecta! Ce se intampla in viata ei si a lui Silviu, la nici un an de la logodna? Ei bine...