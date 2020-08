Katy Perry, cu spray paralizant la purtator.

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari surprize din acest an din partea Tomorrowland este Katy Perry. Aceasta urca pe taramul virtual cu o lume intreaga chiar și insarcinata. Exista o mare posibilitate ca acesta sa fie ultima urcare pe o scena inainte de a deveni mamica ceea ce face ca experiența sa ramana in istorie…

- Katy Perry nu a stat deloc pe ganduri cand a primit invitația celor de la Tomorrowland pentru a face show la cea de a 15-a ediție a festivalului, deși este insarcinata in 8 luni. Cum pandemia a blocat desfașurarea festivalului in format fizic, cantareața a fost foarte incantata de provocarea unui eveniment…

- Tomorrowland este, fara indoiala, cel mai mare festival de muzica electronica din lume. Anul acesta, din cauza evoluției pandemiei de coronavirus, festivalul s-a mutat online, dar asta nu inseamna decat o noua oportunitate. Tomorroland devine anul acesta Tomorrowland Around the World și aduce la un…

- Katy Perry și Orlando Bloom urmeaza sa fie parinții unei fetițe și zilele trecute Katy a spus ca Orlando, care mai are un baiețel de 9 ani din casnicia anterioara este foarte entuziasmat sa aiba și o fetița. Cei doi nu s-au decis inca asupra numelui, deoarece Katy a spus ca va ști ce nume... View Article

- Vizibil insarcinata, cantareata Katy Perry a fost surprinsa de paparazzi in timpul unei plimbari cu masina prin Los Angeles. Acum, mai mult ca niciodata, oamenii au nevoie de ajutor, iar Katy Perry intelege acest lucru. Artista a fost fotografiata in timp ce ii dadea cateva bancnote unui om de pe marginea…

- Tot mapamondul stie deja ca artista Katy Perry asteapta primul sau copil impreuna cu actorul Orlando Bloom. E o perioada mai mult decat emotionanta in perioada artistei care, celebrand acest moment unic in viata ei, a lansat un nou videoclip pe 15 mai. „Daisies” are deja peste 9 milioane de vizualizari…