- Katy Perry a nascut! Cantareața a adus pe lume o fetița care va purta numele de Daisy Dove. Ziua de 26 august va fi, cu siguranta, insemnata de acum inainte pentru cuplul Perry – Bloom. Cei doi au dezvaluit nașterea intr-o declarație pentru UNICEF. Cuplul a spus ca pluteste de fericire si ca se bucura...…

- Intr-o lume nesigura din cauza de pandemia de CoVid19 iata ca inca o vedeta a adus pe lume un suflet nevinovat. Este vorba de Laura Cosoi, indragita actrița care mai are acasa inca o fetița pe care o cheama Rita. Fermecatoarea vedeta deja i-a ales micuței numele pe care il va purta. Veste buna pentru...…

- Orlando Bloom abia așteapta „nopțile foarte tarzii” cu fetița sa și a cantareței Katy Perry care se va naște in curand. Actorul a spus pentru Good Morning America, potrivit contactmusic.com: „Sunt foarte incantat. Este magic momentul in care un ingeraș vine pe aceasta planeta, sau cel puțin așa simt…

- Katy Perry și Orlando Bloom urmeaza sa fie parinții unei fetițe și zilele trecute Katy a spus ca Orlando, care mai are un baiețel de 9 ani din casnicia anterioara este foarte entuziasmat sa aiba și o fetița. Cei doi nu s-au decis inca asupra numelui, deoarece Katy a spus ca va ști ce nume... View Article

- Teodora Becali, in varsta de 24 de ani, a devenit pentru prima data mama. Fiica lui Gigi Becali a nascut o fetița pe data de 13 iunie, iar micuța a primit nota 10 la naștere din partea medicilor. La nici un an de la nunta, Teodora și Mihai Mincu au devenit parinți. Tanara a ramas insarcinata in luna…

- Iggy Azalea a dezvaluit ca a devenit mama pentru prima data. Artista a nascut un baiețel, insa, nu a dezvaluit cand a avut loc fericitul eveniment și nici numele bebelușului. Azalea le-a marturisit fanilor de pe rețelele de socializare ca este mama unui baiețel pe care il iubește foarte mult și ca…